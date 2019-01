Hannover Verband discussieert over Iran-deal en verdeeldheid bestuur

In het Hannoveraner Verband is de verdeeldheid van haar bestuur en de daarmee verbonden Iran-deal een groot punt van discussie. Deze discussie is vooral via internet gevoerd, waarbij over en weer beschuldigingen gemaakt werden door leden van de Raad van het Verband. Het grootste struikelblok is de Iran-deal, waar het Verband nog 170.000 euro van tekort komt, meldde St.Georg.

Één van de 300 op uitnodiging aanwezige fokkers liet in Verden weten dat het Hannoveraner Verband geen “Holstein II” moest worden. Al was het bij het Holsteinse Verband zo dat fokkers tegen het bestuur protesteerden, omdat er daar een zelfbedieningsmentaliteit heerste; raadsleden gingen voor eigen gewin. De protesten zorgden voor aftreding van het bestuur. Hoewel deze mentaliteit niet bij het Hannoveraner Verband aanwezig is, geven beide stamboeken wel een verkeerd signaal af.

Slechte Iran-deal

Een paar jaar geleden werd een deal met een Iraanse zakenman gesmeed door het Hannoveraner Verband. Paarden werden op de veiling in Verden aangekocht, geëxporteerd naar Iran en daar vervolgens opnieuw geveild met ondersteuning van Werner Schade en Manfred Schäfer. Verkochte paarden gingen op transport naar Iran, ondanks dat deze maar voor de helft betaald waren. Het Verband moet daarom nog 170.000 euro ontvangen vanuit Iran. De advocaat van het stamboek maakte duidelijk dat de procedure om het geld terug te krijgen nog steeds in gang is, en probeerde daarmee de fokkers enigszins gerust te stellen.

Interne discussies

Deze 170.000 euro is sinds geruime tijd verantwoordelijk voor interne discussies. Een brief van 15 januari 2019, ondertekend door vier leden van de raad, meldde dat informatie over de deal aan hen was onthouden. De geadresseerden van de brief, die snel zijn weg naar het internet had gevonden, waren de afgevaardigden van de paarden-fokverenigingen. Een van de belangrijkste paragrafen is: “Om dit probleem te verhelderen, hebben we van eind augustus tot eind november 2018 verschillende keren geprobeerd om de documenten van voorzitter Hans Henning von Decken (inclusief het vonnis tegen de Iraniërs) te krijgen. De informatie werd geweigerd op grond van het feit dat de openbaarmaking van juridische details en de inhoud van de uitspraak irrelevant was voor het werk van de Raad van Bestuur. “De ondertekenaars zien dit als een schending van de grondwet.

Handdruk

De karakters van de gekozen vertegenwoordigers, die over de toekomst van het Hannoveraanse Verband besluiten, zijn erg verschillend, wat duidelijk werd uit het zoeken naar een oplossing voor het dilemma. Een suggestie was dat een neutraal accountantskantoor zou moeten worden belast met het taxeren van de deal met Iran, en een bemiddelaar zou moeten worden ingezet tussen de raadsleden. Ook werd ‘Mediation door Schnaps’ geopperd, waarna de raadsleden elkaar de hand moesten doen om het goed te maken. Tot deze handdruk kwam het wel, maar de indruk dat dit weer rust bracht in het stamboek kon niet worden overgebracht.

Bron: St.Georg/Horses.nl