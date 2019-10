1.890.000 euro voor Cadeau Noir-zoon, Glock koopt Vitalis voor dik 7 ton

1.890.000 euro (daar staat geen nul teveel) voor de eerste hengst in de veiling op de Hannoveraanse hengstenkeuring! Dat bedrag telde Gestüt Bonhomme (ook de eigenaar van vader Cadeau Noir) voor cat.nr 54 (Cadeau Noir x Licosto) neer. Schockemöhle en Helgstrand zaten telefonisch ook mee te bieden op de hengst, maar daarvoor had de veilingmeester geen oog. Dat kwam Hannover vervolgens duur te staan, want door de hele 'Schockstrand'-delegatie verliet vervolgens demonstratief de zaal en bood ook niet meer mee op de hengsten die daarna kwamen.

Doordat Schockemöhle en Helgstrand de zaal hadden verlaten, kregen andere investeerders de kans om toptalenten voor iets minder mee te nemen. Zo kreeg Theo Driessen (na een biedduel met Eugene Reesink) cat.nr 94 (Schwarzgold x Don Frederico) voor 160.000 euro in de veiling.

Glock koopt Vitalis-zoon voor 720.000 euro

De tweede hengst in de veiling ging richting de miljoen: 720.000 euro voor de uit de Hannoveraanse kampioene Black Baccara (v. Bon Bravour) gefokte cat.nr 98 (v. Vitalis). Hij werd gekocht door Gaston Glock (die dus ook geen concurrentie meer had van Helgstrand-Schockemöhle) en komt dus naar Nederland. Cat.nr 98 behoorde ook tot de favorieten van de keuring, samen met cat.nr 54 en cat.nr 100 (Vitalis x Floriscount), die al voorafgaand aan de keuring voor de helft was gekocht door Landgestüt Celle.

Voorzitter casht

De verwarring over de biedingen van Schockemöhle en Helgstrand komen Hannover (en vooral de inzenders) waarschijnlijk duur te staan, maar voor de voorzitter van het Hannoveraanse stamboek, Hans-Henning von der Decken, kan de hengstenkeuring 2019 in ieder geval al niet meer stuk. Hij stelde de Cadeau Noir-zoon voor op de keuring.

Prijzen boven 100.000 euro veiling HK Hannover 2019

Cat.nr 54 (Cadeau Noir x Licosto): 1.890.000 euro (Gestüt Bonhomme)

Cat.nr 98 (Vitalis x Bon Bravour): 720.000 euro (Glock)

Cat.nr 73 (For Romance II x Davignon): 240.000 euro (Landgestüt Celle)

Cat.nr 94 (Schwarzgold x Don Frederico): 160.000 euro (Theo Driessen)

Cat.nr 82 (Fürstenball x Weltmeyer): 160.000 euro

Bron: Horses.nl