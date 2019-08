112.000 euro voor Dante’s Junior-veulen in Hannover

Met spanning werd er in Hannover uitgekeken naar de veulenveiling van dit jaar, de eerste grote veiling na het vertrek van fokkerijleider dr. Werner Schade. De op staande voet ontslagen fokkerijleider beweerde meermaals in de media dat klanten en inzenders het vertrouwen in het Hannoveraanse stamboek verloren hadden en zijn vertrek de nagel aan de doodskist van Hannover (en haar veilingen) zou zijn. In Verden werd dit weekend het tegendeel bewezen: 112 veulens brachten gemiddeld 9.116,07 euro op (meer dan voorgaande jaren) en met een topper van 112.000 euro heeft het stamboek ook niks te klagen.