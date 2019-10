140.000 euro voor L’Avion in Verden

De driejarige ruin L'Avion (Livaldon x Longchamp) won in september brons op de Bundeschampionate in Warendorf, gisteren werd hij voor 140.000 euro aan Spanjaarden verkocht op de Hannoveraanse eliteveiling. Met dat bedrag was hij de topper van de veiling waar gemiddeld 32.561 euro werd betaald voor de 89 rijpaarden. Bij de 16 verkochte 2,5-jarige hengsten lag de gemiddelde prijs op 19.013 euro en voor de 40 veulens werd gemiddeld 7.1000 euro betaald.

Een reuzencollectie kwam onder de hamer van veilingmeester Frederik de Backer, tien jaar geleden werden er voor het laatst zoveel paarden op de eliteveiling geveild als dit jaar. Van de 89 rijpaarden brachten er veertien 50.000 euro of meer op. Daartoe behoort ook de springtopper DJ (Diacontinus x Stolzenberg), een vierjarige ruin die voor 97.000 euro werd afgeslagen.

Weer topper van Dante’s Junior

Van de veertig veulens was Dixon (Dante’s Junior x Christ) de duurste met 19.000 euro. Daarmee leverde Paul Schockemöhles Dante’s Junior al voor de tweede keer het duurste veulen in Vechta. Op de veulenveiling in augustus werd 119.000 euro betaald voor een andere Dante’s Junior-zoon.

52.000 euro voor 2,5 jarige hengst

Op de eliteveiling in de herfst worden in Hannover sinds enkele jaren ook 2,5-jarige hengsten verkocht. In deze categorie was Fürst Lauries (Fürstenball x Laurentio) de duurste. Hij gaat voor 52.000 euro naar Luxemburg. In totaal werden 35 paarden buiten Duitsland verkocht.

Alle prijzen

L’Avion



DJ



Fürst Lauries



Dixon



Bron: Horses.nl