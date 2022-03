20-jarige Londontime naar Gestüt Rödgen

Londontime (Londonderry x Walt Disney I) heeft zijn stal op Landgestüt Celle ingeruild voor een op Gestüt Rödgen van Andreas Koch. De Hannoveraanse-hengst, in 2015 winnaar van de prestigieuze Grande-Preis, kwam in 2006 op vierjarige leeftijd voor 510.000 euro in handen van Landgestüt Celle.