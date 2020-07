5-daagse keuring in Hannover dit jaar: dressuur en springen gescheiden

Het keuringsseizoen in Duitsland gaat door, zoveel is inmiddels duidelijk. Maar het wordt wel anders dan andere jaren. In Hannover is nu besloten om de keuring van de dressuur- en de springhengsten te scheiden om zo het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers te verminderen. Ook wordt het vechten om tickets: maximaal 500 bezoekers worden per dag toegelaten.