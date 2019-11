55.000 euro voor Quantensprung-zoon in Verden

De laatste veiling van dit jaar in Verden verliep zonder blunders. Maar ook zonder extreme uitschieters: met 55.000 euro was Quedez (v. Quantensprung) de duurste. Hij blijft voor dat bedrag in Duitsland. Gemiddeld werden de 97 paarden in de veiling voor 16.510,30 euro verkocht.

Veertien paarden brachten 25.000 euro of meer op. Quedez was het enige paard dat voor meer dan 50.000 euro werd verkocht. Met 40.000 euro was Dahlien (Drosselklang II x Cheenook) het duurste springpaard. Deze veiling was de laatste veiling die plaats vond met Jörg Wilhelm Wegener als veilingleider. Hij gaf eerder dit jaar aan dat hij wilde stoppen in Verden om zich te kunnen concentreren op nieuwe uitdagingen.

Resultaat novemberveiling Hannover



