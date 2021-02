Acht jonge hengsten onderscheiden met Weltmeyer- en Stakkato-prijs

Voor de tiende keer heeft het Hannoveraner Verband de beste jonge hengsten onderscheiden nadat ze succesvol slaagden voor hun test. De Weltmeyer-prijs gaat naar drie dressuurhengsten en vijf springhengsten worden geëerd met de Stakkato-prijs. De uitreiking van de prijzen voor een groot publiek vindt op een later moment plaats.

Een Weltmeyer-prijs is er voor Dancier Gold (Dancier x Weltmeyer). De door Georg Strübing gefokte hengst van Gestüt Sprehe was succesvol op de Hannoveraanse kampioenschappen, de Bundeschampionate en overtuigde met 8,73 en 9,24 in de sporttesten. Met Simone Pearce was de hengst genomineerd door het WK in Verden, dat afgelopen december door corona west afgelast.

Escamillo

Ook Escamillo (Escolar x Rohdiamant) is onderscheiden met een Weltmeyer-prijs. De door Dr. Carolin Langhorst gefokte hengst van Kimberly Davies-Sious werd op de hengstenkeuring in Verden geprimeerd en behaalde afgelopen jaar in zijn tweede sporttest de topscore van 9,36. Onder Helen Langehanenberg is de Escolar-zoon succesvol in de jonge paarden-proeven.

Shu Fu

De derde dressuurhengst die de Weltmeyer-prijs krijgt is Shu Fu (Sezuan x Fürst Heinrich). Door een blessure kon de door Gestüt Greim gefokte hengst van Landgestüt Celle niet verschijnen op de hengstenkeuring in Verden. Hij werd later op de keuring in München-Riem ontdekt door Celle-manager Dr. Axel Brockmann en die stuurde de hengst naar de 50 dagen-test in Schlieckau. Daar kreeg de Sezuan-zoon een 8,84.

Abraxas

De met de Stakkato-prijs onderscheiden Abraxas (Araldik x Now or Never M) van fokker Manfred Schäfer en eigenaar Gestüt Fohlenhof blinkt uit met zijn veelzijdigheid. De hengst behoorde met een 8,32 en een 8,61 tot de beste in beide sporttesten en daarnaast werd hij met Pia Münker reserve Bundeskampioen bij de vijfjarige eventingpaarden.

Casco Bravo

Naast Abraxas krijgt nog een hengst van Gestüt Fohlenhof de Stakkato-prijs. Dat is de door Lars Nieberg gefokte Casco Bravo (Cascadello x For Keeps). De hengst werd op de keuring in Verden geprimeerd, behaalde in de sporttesten een 8,38 en een 8,53 en daarnaast springt hij onder Gerrit Nieberg succesvol bij de jonge paarden.

Diathletico en Valensky

Twee Stakkato-prijswinnaars zijn eigendom van Landgestüt Celle: de door Wilfried Griesbach gefokte Diathletico (Diacontinus x Athletico) en de door Hendrik A. Könemann gefokte Valensky (Valentino x Cornet Obolensky). Diathletico behaalde in zijn 50-dagentest de score van 8,81 en sprong met Daniel Neiß op het Hannoveraanse kampioenschap naar de vijfde plaats bij de vierjarigen. Valensky pakte met Sven Rudolph in 2016 de titel en behaalde in zijn test 8,95.

Toulago

De vijfde Stakkato-prijs is voor de door Jens-Peter Rabeler gefokte Toulago (Toulon x Contender). Lutz Gripshöver kocht de hengst in de veiling op de keuring van 2017. De Toulon-zoon scoorde in zijn sporttesten 8,19 en 8,97 en springt onder Katharina Böhnke succesvol bij de jonge paarden.

Bron: Persbericht