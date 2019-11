Bernd Hickert veilingmeester af bij Hannoveraans stamboek

Het Hannoveraanse stamboek is met een tweede persbericht gekomen over de voor 1,89 miljoen euro geveilde Confess Color (Cadeau Noir x Licotus). De hengst werd op de Hannoveraanse hengstenkeuring door veilingmeester Bernd Hickert afgeslagen aan Rebecca Gutman, terwijl Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand naar eigen zeggen nog aan het bieden waren. Die actie is Hickert duur komen te staan, hij is (voorlopig) veilingmeester af in Verden.

Het algemeen bestuur van het Hannoveraanse stamboek heeft Hickert per direct geschorst wat betreft zijn veilingactiviteiten. Dat gebeurde na een vergadering van het algemeen bestuur en een gesprek met Hickert. Die zegt er zelf het volgende over in het door een extern bureau (Orbitak AG) opgestelde persbericht. “Ik betreur het zeer dat mijn acties in de situatie tot irritaties hebben geleid en het spijt me zeer voor de gehele veiling.” Hickert wordt door het Hannoveraanse stamboek niet ontslagen, hij blijft werken bij het stamboek en zal onder andere nog evenementen modereren.

Geen uitleg

Uitleg over hoe deze blunder kon plaatsvinden vorige week, komt er niet in het persbericht van het Hannoveraanse stamboek.

Lees ook:

1.890.000 euro voor Cadeau Noir-zoon in Hannover

Schockstrand komt met statement: ‘bod van 1,9 miljoen genegeerd’

Gutman van Bonhomme: ‘Hengst eerlijk gekocht’

Hannoveraanse stamboek onderzoekt blunder veiling

Bron: Horses.nl/Persbericht