Bon Courage en Don VHP leveren kampioensmerries Hannoveraner Verband

In Verden vond afgelopen week de kampioenskeuring van de driejarige merries van het Hannoveraner Verband plaats. Bij de dressuurmerries werd de kampioen geleverd door Bon Courage (Bon Couer x Vivaldi). Bij de springmerries tekende Harrie Smolders' voormalige toppaard Don VHP (Diamant de Semilly x Voltaire) voor het vaderschap van de kampioen.

De nakomelingen van Bon Courage vielen al op de hengstenkeuring dit jaar op en ook de kampioen bij de dressuurmerries van het Hannoveraner Verband wordt geleverd door de zilveren medaillewinnaar van het Bundeschampionat. Ballerina, gefokt uit een Destano-moeder, wist de juryleden Katy Holder-Vale, Matthias Klatt en Ulrich Hahne te overtuigen. Summersby (Sandro Hit x Donnerhall) werd reservekampioen.

Springmerries

De jurering van de springmerries lag in handen van de Belgische hengstenhouder Paul Mais samen met Hergen Forkert en Ulrich Hahne. Het kampioenslint ging naar Donna Bella (Don VHP x Cascadello). De moeder is een tienjarige merrie die zelf internationaal actief in de sport is. Bella Donna is haar eerste (Duits geregistreerde) nakomeling. De kampioen viel op met haar extreme lichtvoetigheid, kracht op de sprong en een fraai exterieur.

Emmy Joy, een dochter van Emerald, werd reservekampioen. De merrie komt uit een bewezen moederlijn (Lolita v. Landjonker-Zeus) die al twee zonen kreeg goedgekeurd in Verden. De merrie zelf was volgens de juryleden ”het toonbeeld van een jong modern sportpaard”.

Uitslag

Bron: Hannoveraner