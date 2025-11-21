Bon Courage wint FRH Cup Verden

Redactie Horses.nl
Pedigrees by HorseTelex
Bon Courage wint FRH Cup Verden featured image
Bon Courage en Thomas Schulze Foto: Hannover Verband
Door Redactie Horses.nl

De derde editie van de FRH Cup in Verden kende stralende winnaars. Bon Courage (v. Bon Coeur) en Thomas Schulze reden de ereronde met de witgele winnaarslinten, gevolgd door Zuperman OLD (v. Vincent Maranello) met Beatrice Hoffrogge en Manolo FRH (v. Morricone I) met Borja Carrascosa in het zadel. Bij deze gelegenheid werd voor het eerst de nieuw ingestelde Madeleine Winter-Schulze Prijs uitgereikt aan Stephan Kurz, de fokker van Mount St John Freestyle (v. Fidermark NRW).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like