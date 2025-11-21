Bon Courage wint FRH Cup Verden

De derde editie van de FRH Cup in Verden kende stralende winnaars. Bon Courage (v. Bon Coeur) en Thomas Schulze reden de ereronde met de witgele winnaarslinten, gevolgd door Zuperman OLD (v. Vincent Maranello) met Beatrice Hoffrogge en Manolo FRH (v. Morricone I) met Borja Carrascosa in het zadel. Bij deze gelegenheid werd voor het eerst de nieuw ingestelde Madeleine Winter-Schulze Prijs uitgereikt aan Stephan Kurz, de fokker van Mount St John Freestyle (v. Fidermark NRW).
Finale
zich finale in in bovendien Stritzke voor ZG hengst De Manolo eveneens en de door en de Cup achtjarige een in drie geplaatst hebben leverde december. van gefokt Burg drie. Nuremberg de maakte Schellin, combinaties keuring Alle top huidige Zuperman voor prestigieuze Frankfurt de completeerde indruk FRH, Verden. OLD
uitreiking Prijs Madeleine Winter-Schulze Eerste
het de succesvolle huidige de In de van St dressuurpaard fokker uitmuntende ging het John zonnetje de aan het van Laudrup-Dufour. nummer Freestyle, discipline eer werden eerst Kurz fokkers in van gezet. sportpaarden. aan fokkers werd (Zöbingen), de één naar dressuur prijsuitreiking Winter-Schulze Mount Stephan wereld uitgereikt Voor Voorafgaand Cathrine Madeleine onder Prijs
(v. Escari (v. een ook tijdens van uitgereikt week onderscheiding. fokker dubbel Europees para-Europees en fokker De Zonik Daarnaast volgende kampioen Escolar), Freire, , worden ontvingen Plus Thelker de en eervolle Vasco van springen eventing Christian voor kampioen springhengstenkeuring. Zonik) prijzen
