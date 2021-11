Burkhard Wahler wint Fritz von der Decken-Preis op Hannoveraner hengstenkeuring

Op de Hannoveraner hengstenkeuring in Verden mocht Burkhard Wahler de Fritz vond der Decken-Preis in ontvangst nemen afgelopen weekend. Daarmee werd Wahler uitgeroepen tot meest succesvolle hengsten(op)fokker van de afgelopen tien jaar. Volgens het facebook-bericht van Klosterhof Medingen zijn ze vooral blij met deze prijs, omdat hun fokkerij en filosofie opnieuw bevestigd is.