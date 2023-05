Canadese bereden politie schenkt Hannoveraanse merrie aan King Charles III

De Royal Canadian Mounted Police (RCMP), de bereden politie van Canada, heeft ter gelegenheid van de kroningsceremonie een bijzonder cadeau aan King Charles III gegeven. Het gaat om de zevenjarige Hannoveraanse merrie Her Noble (High Spirits x Dr. Doolittle). De Britse koning is sinds 2012 ere-commissaris van de RCMP en vroeg hen persoonlijk om een paard dat op termijn de taken van zijn huidige paard George over kan nemen.

“Her Noble lijkt heel erg op haar moeder. Ze is uiterst getalenteerd, atletisch, heeft een grote persoonlijkheid, elastische bewegingen, een sterke wil en de bereidheid om een uitdaging aan te gaan”, vertelt Karen Ryan, manager van de RCMP fokkerij. “Ze heeft daarnaast de intelligentie, energie en kracht van haar vader. Ze zou goed moeten passen bij de koninklijke stallen.”

Musical Ride

De RCMP heeft een eigen fokkerij in Ottawa en fokt daar Hannoveranen voor de Musical Ride. De Musical Ride bestaat uit 32 ruiters en de commandant. Zij laten onder begeleiding van muziek oefeningen van de cavalerie aan het publiek zien, zowel in Canada als daarbuiten.

Aangeschaft in Duitsland

De RCMP kocht de destijds vierjarige staatspremie-merrie Dunija, de moeder van Her Noble, in het Duitse Verden. Ook haar vader High Spirits (Hohenstein I x Prince Thatch xx) werd met het oog op het fokprogramma in Verden aangeschaft. De RCMP fokt specifiek op de zwarte kleur, maar ook het fokken van een atletisch paard met een fijn karakter en goede rijbaarheid is een speerpunt.

Bron: Hannoveraner Verband