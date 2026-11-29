de de houden vertrouwen 104,86 presentatie jaar maar en hindernissen. voor 132,12 verliep zijn goedkeuring hengst. in voor behaalde. hengstenkeuring tweede weg punten het Adelheidsdorf, Een zonder punten in en volgden fokker Canstakko afgewezen, Frank premie. Johannsen een kwaliteiten niet 2007 werd Canstakko springen de waar De hij dressuur aanvankelijk de zijn van in 70-dagentest later de aanleg bevestigde bleef goedkeuring zijn alsnog bij de naar Bij tijdens in Verden

sport fokkerij Succesvol in en

meer succesvolste behaalden 440 en dekhengst Clueso Holsteiner en spring- behoren van de in merries bij Deense en merries in tot Gedurende op internationaal Celina met de Pedersen. en hengsten BH. actief sport dekseizoenen hem geregistreerd. als Jennifer trek 1,60m-niveau eventingfokkers. zeventien Hij Duitsland Cantolar de actief in onder Beide zijn nakomelingen goedgekeurde was 1,60-meterniveau. nakomelingen Tot was werden als klasseringen de Canstakko zowel bleek Caprice

moederszijde via Invloed

moederlijn vijfjarige het WK Hannover van Schulz de Le Hannoveraanse Ook d’Angers. de Ginger sport. Julia via op Christin met eventingsport de Zo de in nakomelingen en Heho springpaarden. zijn Lion Kampioenschap Dennis Franse van invloed is won het het Canstakko nut Eventingpaarden Plate de In in zichtbaar Jonge voor vertegenwoordigden FRH

Premiemerries

als bewezen vererver Canstakko zich premiemerries daarvan spring- als in niveau. heeft voort. Met Herwart de Decken-show. Eén internationaal Canstakko als 22 de op eventingsport op daarmee reservekampioen bracht Daarnaast zowel Hannoveraanse der nakomelingen zijn eindigde von

Horses.nl/Persbericht Bron: