Catalogus Herwart von der Decken-Schau online, invloed Vivaldi groot

Op 8 augustus vindt in Verden de Hannoveraanse elitekeuring, de Herwart von der Decken-Schau plaats. Op deze dag worden de beste Hannoveraanse merries gekeurd. Twintig springgefokte merries en ruim vijftig dressuurmerries maken hun opwachting. Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I) is met vier dochters de best vertegenwoordigde dressuurhengst, Conthargos (Converter I x Carthago) is hoofdleverancier bij de springmerries.