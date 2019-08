Chaccoon Blue levert veilingtoppers Hannover

33 springgefokte veulens kwamen gisteren onder de hamer op de eerste dag van de Hannoveraanse veulenveiling. Paul Schockemöhles Chaccoon Blue leverde met Chaccon du Rouet (Chaccoon Blue x Balou du Rouet) de veilingtopper. Voor 17.500 euro werd dit veulen uit de fokkerij van de familie Jacobs verkocht. Een tweede Chaccoon Blue werd voor 11.000 euro verkocht: Creative Director (mv. Clinton).

Van de 33 veulens gingen vijf voor 10.000 euro of meer van de hand. 11.000 euro was er voor de bonte Quite Coloured, een zoon van de VDL-hengst Quickthago. Precies 10.000 euro werd betaald voor Colestus Boy (Colestus x Lordanos) en Call Me Tiger (Conthargos x Landor S).

Bron: Horses.nl