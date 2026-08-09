Championats-Auktion Hannoveraner: 300.000 euro voor Vitalis-dochter Vancouver Lady

Savannah Pieters
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Championats-Auktion Hannoveraner: 300.000 euro voor Vitalis-dochter Vancouver Lady featured image
Vancouver Lady (v. Vitalis). Foto: Hannover
Door Savannah Pieters

Op het toneel van het WK Jonge Dressuurpaarden vond zaterdagavond de Championats-Auktion van het Hannoveraner Verband plaats. De vierjarige Vancouver Lady (Vitalis x Sir Donnerhall I) bracht daarbij het absolute topbedrag van 300.000 euro op. Nog vier dressuurpaarden wisselden voor meer dan 100.000 euro van eigenaar.

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