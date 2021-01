Cijfers in Hannover lopen al jaren terug

Het Hannoveraanse stamboek is 2021 begonnen met een transparantie zoals die er jaren niet is geweest. In het verenigingsblad 'Der Hannoveraner' zijn de cijfers van het stamboek gepubliceerd en die laten zien dat alles terugloopt in de fokkerij: het aantal leden, het aantal dekkingen/veulens en het aantal in het stamboek opgenomen merries.