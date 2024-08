Conthargos, Glasgow, Checkter en Crumble leveren winnaars Hannoveraans Springpaardenkampioenschap

Op het Hannoveraans Springpaardenkampioenschap in Elmlohe zijn afgelopen weekend vier kampioenen gehuldigd. De internationaal op het hoogste niveau acterende hengsten Glasgow van 't Merelsnest, Checkter en L.B. Crumble leverden een winnaar. De populaire Conthargos tekende voor het vaderschap van de kampioen én reservekampioen van de vierjarigen.

Bij de vierjarigen ging de titel naar Harm Wiebusch en zijn zelfgefokte Contina (Conthargos x Valentino). De merrie kreeg een 8,2. Halfbroer Canastero (Conthargos x Balou du Rouet) sprong met Fabian Klar naar een 9,1 en werd daarmee reservekampioen. De top drie werd complet gemaakt door Hergen Forkert en Cabo Mad Jo (Cabo Verde x Stakkato).

Vijfjarigen

Julia Plate stuurde Ginger Nut (Glasgow van ’t Merelsnest x Canstakko) naar de overwinning bij de vijfjarigen. Cheers to Lige (Checkter x El Bundy) werd met Josch Löhden in het zadel tweede, net voor Hans-Jörn Ottens met Shamans Harvest (Grey Top x Stolzenberg).

Zesjarigen

In de categorie voor zesjarigen voerden Georgi Zhelezchev en Calygra (Checkter x Comte) de ereronde aan. In de barrage waren ze met een foutloze ronde in 42,40 seconden onverslaanbaar. Eric Müller-Rulfs finishte met in Hannover goedgekeurde hengst Carlantus (Carlo x Adlantus As) in 43,26 en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Josch Löhden mocht hier als derde opstellen voor zijn barrage met Courchevel JL (Chacoon Blue x Castus).

Zevenjarigen

Ole Klindworth en Crumble Cheesecake FRH (Crumble x Chasseur) werden kampioen bij de zevenjarigen. Ze wonnen met een knappe tijd van 35,21 seconden. Hendrik Sosath moest met Diamant de Plaisir II (Diamant de Semilly x For Pleasure) met 35,58 seconden genoegen nemen met de tweede plaats. Josch Löhden viel hier voor de derde keer in de prijzen. Met Hofsommerkamp’s Cockpit (Cornet Obolensky x Balou du Rouet) werd hij derde met 36,22 seconden op de klok.

Bron: Hannover