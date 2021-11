Dancing in the Moonlight AT kampioen Hannoveraanse ponyhengsten

Op de hengstenkeuring van het Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover zijn 25 rijpony hengsten goedgekeurd, waarvan er negen werden geprimeerd. Dancing in the Moonlight AT (D-Power AT x Mozart, fokker Britta Lübbers) van eigenaar Adolf Theo Schurf werd als kampioen aangewezen.