Dario, de nagel aan Schades doodskist, wordt geveild

De Hannoveraanse premiehengst Dario (Dancier x Wolkenstein II) wordt geveild op 17 juli. De hengst speelde een beslissende rol in het ontslag op staande voet van de Hannoveraanse fokkerijleider dr. Werner Schade.

Dario kwam als 2,5-jarige op de Hannoveraanse hengstenkeuring voor 120.000 euro in handen van Kristin Andresen. Een impulsaankoop, zonder dat Andresen vooraf bij de dierenarts was langs geweest stak ze haar hand op.

Shivering syndroom

Dat had ze beter wel kunnen doen, want de hengst lijdt aan het shivering syndroom. En met die conditie kon hij niet goedgekeurd worden in Denemarken, iets dat Andresen wel voor ogen had.

Terugnemen

De Noorse wilde dus weer van de hengst af en het Hannoveraanse stamboek wilde hem, omdat Andresen zo’n goede klant is in Verden, ook terugnemen. Het contact tussen het Hannoveraanse stamboek en Andresen liep via dr. Werner Schade, de inmiddels ontslagen fokkerijleider van het Hannoveraanse stamboek.

Vervalste handtekening

Bij het opstellen van het contract tussen Hannover en Andresen waarin werd overeengekomen dat het stamboek hem terugnam zette Schade zelf een handtekening van de voorzitter van het Hannoveraanse stamboek, Hans-Henning von der Decken. Precies die actie deed hem later de das om als fokkerijleider.

Hannover verkoopt de hengst

Hannover zit ondertussen nog steeds vast aan de inmiddels vierjarige hengst maar daar komt als het goed is binnenkort verandering in. Hij is namelijk opgenomen in een veiling van Volker Raulf van veilinghuis Mennraths.

Veiling van 5 hengsten

Op die veiling – 17 juli 2020 om 14.00 uur in Adelheidsdorf – worden nog vier hengsten geveild. Die komen allemaal uit het bestand van Landgestüt Celle.

Het gaat daarbij om twee goedgekeurde hengsten: de vijftienjarige Hannoveraans goedgekeurde hengst Granturo (Graf Top x Stakkato) en de negenjarige, eveneens Hannoveraans goedgekeurde, hengst Estador (Estobar NRW x Lauries Crusador xx). Verder komen nog twee jonge hengsten in de veiling die als veulen door Celle werden aangekocht: een driejarige Floris Prince x Don Index en een driejarige Casallco x Raphael.

