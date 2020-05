Dissertation, Quater Back Junior en Valentine krijgen achtervoegsel FRH

Het Hannoveraner Verband heeft drie paarden aan het FRH-paardenbestand toegevoegd. Dissertation (v. Don Crusador), Quater Back Junior (v. Quaterback) en Valentine (v. Valentino) dragen vanaf dit moment het achtervoegsel FRH.

De 13-jarige Dissertation wordt uitgebracht op Lichte Tour-niveau door de Duitse Semmieke Rothenberger. De combinatie heeft al vele titels in de wacht gesleept op grote kampioenschappen. In 2016 droeg het paar bij aan de gouden teammedaille op het Europees Kampioenschap voor Junioren in Oliva. In de kür op muziek behaalde het duo de zilveren medaille door een score van 78.975% neer te zetten.

Succesvol als jong paard

Als jong paard trok Dissertation al de aandacht. Ze was de rubriekswinnares op de merriekeuring in Adelheidsdorf en kreeg de staatspremie uitgereikt. Voordat de merrie in 2015 naar familie Rothenberger in Bad Homburg kwam, had het paard zich al met Lena Waldmann gekwalificeerd voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal.

Gekwalificeerd voor Tokio

Quater Back Junior werd in 2016 als 7-jarige op het WK voor Jonge Dressuurpaarden tiende met Nicolas Wagner. In 2018 won de vos op sensationele wijze zijn eerste optreden in de koningsklasse. Hij won de Grand Prix met 73.652% en schreef ook de Grand Prix Special op zijn naam met 73.596%. Vorig jaar vertegenwoordigde hij Luxemburg op het EK. Aan het begin van het jaar kwalificeerde Quater Back Junior en Nicolas Wagner zich voor de Olympische Spelen.

Ticket voor het EK

In 2012 werd het eventingpaard Valentine FRH reserve-kampioen. Een jaar later galoppeerde de merrie naar de vierde plaats in Warendorf. In 2015 won Valentine met de Duitse amazone Nadine Marzahl de internationale wedstrijd op 2*-niveau in het Poolse Strzegom. In 2019 schreef de combinatie de CCI4*-wedstrijd in het Poolse Baborowko op hun naam en verzekerde zich hiermee van een ticket voor het EK.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband