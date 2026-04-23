Dochters van Nevados S en Utamaro d’Ecaussines domineren vrijspringkampioenschap Hannover

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dochters van Nevados S en Utamaro d’Ecaussines domineren vrijspringkampioenschap Hannover featured image
Unica Tamara DB (v. Utamaro). Foto: Hannoveraner Verband
Door Savannah Pieters

Dochters van Nevados S en Utamaro d’Ecaussines hebben de titels opgeëist tijdens het vrijspringkampioenschap van Hannover. De driejarige Noblesse S en de vierjarige Unica Tamara DB werden tot kampioen gekroond op het evenement, dat sinds 1997 geldt als een belangrijk podium voor drie- en vierjarige springpaarden. De beoordeling was in handen van een jury van experts onder leiding van Thomas Schönig.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant