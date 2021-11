Dr. Ludwig Christmann stopt als hoofd ontwikkeling bij Hannoveraner Verband

Dr. Ludwig Christmann legt zijn taken als hoofd van de afdeling ontwikkeling bij het Hannoveraner Verband neer. Er werd op de laatste dag van de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden op 5 november een speciale afscheidsceremonie voor Dr. Christmann gehouden.

Dr. Christmann was sinds 1984 werkzaam bij het Hannoveraner Verband en was 37 jaar lang woordvoerder voor het Duitse stamboek. Hij begon als assistent-fokkerijleider en richtte later de afdeling ‘Zucht International’ op. Daarnaast was hij actief als keurmeester op veulen- en merriekeuringen, inspecties en merrietesten.

Hij leidde de ontwikkeling en promotie van projecten, zoals het Jungzüchter-initiatief, het Programm Hannoveraner Springpferde-zucht, het onderzoek naar osteochondrose en een programma om Hannoveraanse paarden als plezierige rijpaarden goed op de markt te krijgen.

Dr. Christmann ontving meerdere onderscheidingen als waardering voor zijn werk.

Bron: Eurodressage