Drama in Hannover nog niet voorbij

Het Hannoveraanse bestuur heeft dr. Werner Schade afgelopen maandag met onmiddellijke ingang ontslagen, maar daarmee is de zaak natuurlijk nog niet afgedaan. Schade, die op 'zijn ontslagvergadering' niet werd gehoord, heeft aangekondigd dat hij het er niet bij laat zitten en zijn buitengewone ontslag juridisch zal aanvechten.

Om het kruid niet vooraf te verschieten deelde het Hannoveraanse stamboek in een persbericht mee dat er behalve ‘meerdere recent vastgestelde gevallen van plichtsverzuim door Schade’, niets over de reden van het buitengewone ontslag zou worden bekend gemaakt.

Hervormingscommissie benoemd

Dat dr. Werner Schade voortaan niet meer als fokkerijleider en directeur optreedt in Hannover is niet het enige dat in Hannover gaat veranderen. Op de ledenraadsvergadering van dit voorjaar werd er voor een hervorming van het bestuur en de bedrijfsvoering van het stamboek gestemd. De commissie die deze herstructurering gaat vormgeven is inmiddels benoemd. In de commissie zitten Franz Bürmann, Wilhelm Lange, Dr. Hinni Lührs-Behnke, Jürgen Matthis, Klaus Storbeck en Dr. Wolfgang Thiel.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner