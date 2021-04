Drie winnaars op kampioenschap vrijspringen Hannover

Op het kampioenschap vrijspringen van het Hannoveraner Verband, zijn drie winnaars uit de bus gekomen. Twee driejarigen eindigden met hetzelfde resultaat: Chacfly PS-zoon Cherobino en Cornet Obolensky-dochter Cornetta Crisp PJ. Bij de vierjarigen kwam Oscar D. (Ogano x Quantus) als beste uit de bus.

Cherobino (mv. Sunlight xx) komt uit de eerste jaargang van HLP-winnaar Chacfly PS. Hij kwam als één van de eerste paarden in de ring en zette met 26.6 punten direct een indrukwekkende score neer. Diezelfde score werd behaald door Cornett Crisp PJ (mv. Cassini II). De merrie trad daarmee in de voetsporen van haar halfzus Skippy Jo PJ, in 2016 winnaar bij de vierjarigen.

Dubbel succes

Bij de vierjarigen sprong Oscar D (mv. Quantus) met 27.7 punten naar de zege. Het fokproduct van Duchac Training Stable overtuigde met zijn makkelijke manier van springen en vermogen. Ook de reservekampioen komt uit de stallen van Duchac Training Stable. Chica Bonita D (Chacoon Blue x Now or Never M) verdiende 27,1 punten.

Sterk deelnemersveld

“Met name in de vierjarigen-rubriek hadden we een sterk veld met interessante deelnemers, ook vanuit sportief oogpunt”, vertelt Mario Stevens. Stevens jureerde de paarden samen met Thomas Schönig.

Uitslagen.

Bron: Persbericht Hannoveraner Verband