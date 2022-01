Duurste premiehengst op Hannoveraanse HK raakt dekbrevet kwijt wegens doping

Nog een dopinggeval op één van de Duitse hengstenkeuringen is aan het licht gekomen. De veilingtopper van de Hannoveraanse hengstenkeuring cat.nr 7 C (Chekter x Stolzenberg ) is wegens een positieve dopingtest vooralsnog geen premiehengst meer en ook zijn goedkeuring is hij kwijt. In december vorig jaar werd de springhengst voor 130.000 euro geveild aan een Amerikaanse springruiter.