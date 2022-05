Eerste veulenveiling van het seizoen: 20.000 euro voor zoon van Bonds

Het veulenveilingseizoen is in Duitsland afgetrapt met een online veiling van het Hannoveraner Verband. Daar ging het hengstveulen Be My Beauty King (Bonds x San Amour I) voor 20.000 euro van de hand. Voor de Escolar-zoon Etonic, die is gefokt uit een halfzus van de goedgekeurde hengst Quvee d'Or, werd 16.500 euro betaald.