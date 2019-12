Eerste zoon van D’Avie in Hannover goedgekeurd

Tweevoudig Wereldkampioen D'Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) heeft zijn eerste goedgekeurde zoon. Op de Hannoveraanse Hengstenkeuring in Verden werden afgelopen dinsdag vier dressuurhengsten goedgekeurd, waaronder cat.nr. 20 (D'Avie x Sir Donnerhall). Deze hengst kreeg in oktober nog geen groen licht, maar kreeg nu wel een positieve beoordeling van de keuringscommissie.

Van de twintig ingeschreven hengsten vielen er zes uit. Van de veertien hengsten die wel kwamen opdagen, werd uiteindelijk een viertal goedgekeurd. Naast cat.nr. 20 zijn dat:

Laatstgenoemde wordt onder de naam Schneefuss op Lichte Tour-niveau uitgebracht. Hij is de volle broer van de bij het KWPN-goedgekeurde hengst Kilian.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband

