Escalatie in Verden: Werner Schade haalt de tv erbij

Wie dacht dat de ontbindingsprocedure tussen het KWPN en Johan Knaap met bombarie gepaard ging, heeft de op staande voet ontslagen fokkerijleider van het Hannoveraanse stamboek nog niet meegemaakt. Het lijkt alsof Dr. Werner Schade een mediacampagne is begonnen en daar hoort zelfs een tv-optreden bij. Op de zender NDR speelt Schade in een interview de vermoorde onschuld en beschuldigt hij onder andere bestuursleden ervan dat zij provisie hebben gebeurd bij veilingen, terwijl hij dat afgeraden had.

Werner Schade zadelt zijn paard op, aait zijn paard en gaat een rondje galopperen in de wei. Een beeld dat onschuld schreeuwt en zo wordt het interview ook gevoerd. ‘Veertien jaar lang heeft hij succesvol leiding gegeven aan het Hannoveraanse stamboek en nu is hij op staande voet ontslagen zonder daarbij redenen te noemen’, begint de voice-over het item met Schade en gedurende het item wordt benadrukt dat het stamboek onder zijn leiding miljoenen heeft omgezet.

Beschuldigingen

Schade vertelt over zijn goede naam die is aangetast en beschuldigt hij bestuursleden ervan dat zij zichzelf hebben verrijkt met hun functie. “De voorzitter heeft bijvoorbeeld provisie aangevraagd en er wordt nu gezegd dat ik dat heb goedgekeurd. De waarheid is dat ik dit afgeraden heb wegens zijn functie. Dit zijn dingen die bij het Hannoveraanse stamboek spelen en niet als goed te betitelen zijn. Dit is vaker gebeurd en ik heb het vermoeden dat dit soort dingen met mijn ontslag te maken hebben.”

Gerd Sosath in beeld

Vervolgens komt in het item de Oldenburger hengstenhouder Gerd Sosath in beeld. Dat het bestuurslid van het concurrerende stamboek Oldenburg-International zijn licht over de zaak laat schijnen, is bevreemdend. Sosath is niet terughoudend, hij meent dat (buitenlandse) klanten nu wegblijven in Hannover.

Sponsoren weg

Schade komt vervolgens nogmaals in beeld en vertelt dat hij ‘gehoord’ heeft dat belangrijke sponsoren zijn afgehaakt of hun sponsorbijdragen gereduceerd hebben. “En ik heb ook gehoord dat inzenders op keuringen en veilingen met andere stamboeken om tafel zijn en mogelijk daar hun paarden brengen.”

Samen met aanklacht van de fokkers

Het interview op NDR verscheen gelijktijdig met publicaties in regionale kranten, landelijke dagbladpers en hippische media over de aanklacht van zes fokkers tegen het stamboek. Onder andere in de Verdener Kreiszeitung, een krant die vanaf het begin van de affaire de kant van Schade duidelijk bericht en Welt.de was er te lezen over de aanklacht van de fokkers.

Schriftelijke reactie van het stamboek

Het Hannoveraanse stamboek heeft niet inhoudelijk gereageerd op de verschillende publicaties en het interview. De NDR-redactie heeft een reactie op het item gevraagd en het stamboek is bij de eerdere verklaring over het ontslag van Schade gebleven: ‘meerdere gevallen van plichtsverzuim’.

Bron: Horses.nl/NDR