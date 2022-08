Escamillo-dochter van Westendarp wint Herwart von der Decken-Schau

De door Johannes Westendarp gefokte Exclusive (Escamillo x Fidertanz) is op de Herwart von der Decken-Schau uitgeroepen tot kampioene van de dressuurmerries. Barcelona (Baron x Don Diamond) werd aangewezen als reservekampioene. Bij de springmerries kreeg Olympia (Ogano x Diacontinus Z) de sjerp omgehangen.

De Herwart von der Decken-Schau is het hoogtepunt van keuringsseizoen. De beste driejarige Hannoveraanse- en Rheinlandse spring- en dressuurmerries nemen het tegen elkaar op. De beoordeling van de dressuurmerries was dit jaar in handen van fokkerijleider Ulrich Hahne, Sönke Rothenberger en Heike Kemmer. Zij kregen ruim vijftig merries te beoordelen en plaatsen Exclusive aan kop. Johannes Westendarp fokte deze merrie uit Flair (Fidertanz x Weltmeyer). Flair bracht onder andere al het internationale Grand Prix U25-paard Four Seasons (v. Fürstenball), die wordt gereden door Westendarps dochter Alexa.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband