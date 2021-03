Europees kampioen Carlos krijgt achtervoegsel FRH

Het veertienjarige Grand Prix-paard Carlos (Carabas x Weltmeyer) heeft het eervolle FRH-achtervoegsel van het Förderverein des Reitsports auf Hannoverschen Pferden ontvangen. Met Hannah Erbe in het zadel werd de Rheinlander twee keer team- en individueel Europees kampioen bij de junioren en een keer team- en individueel Europees kampioen bij de young riders.

De vader van Erbe ontdekte Carlos op zesjarige leeftijd in de stal van Heiner Schiergen. De destijds vijftienjarige amazone nam daarna plaats in het zadel van de ruin. De combinatie won in 2015 zowel team- als individueel goud op de Europese kampioenschappen voor junioren en keerde het jaar daarna zelfs huiswaarts met drie gouden medailles.

Successen blijven

In 2017 volgde de overstap naar de young riders en ook daarin bleek het duo onverslaanbaar. Op het EK in Roosendaal mochten ze wederom drie gouden medailles in ontvangst nemen. In datzelfde jaar wonnen ze de Preis der Besten. In 2018 stuurde Erbe het paard naar de derde plaats in de Piaff-Förderpreis Finale.

Overstap naar Grand Prix

Inmiddels zijn Erbe en Carlos actief op Grand Prix-niveau. In mei 2020 wonnen ze de Grand Prix in Vreschen-Bokel. In de U25 Grand Prix heeft Erbe inmiddels de nodige internationale successen behaald, et als hoogtepunt teamzilver op het EK in Pilisjászfalu.

Bron: St. Georg