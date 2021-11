Fidertanz is Hannoveraner hengst van het jaar

Op de laatste dag van de keuring in Verden werd bekendgemaakt dat Fidertanz (Fidermark x Ravallo) tot hengst van het jaar is gekozen. De door Hermann Schult gefokte hengst is in bezit van Hengstenstation Böckmann.

Fokker Schult werd voor de tweede keer dit jaar gekroond. In augustus kregen drie zussen van Fidertanz de prijs voor ‘beste merriefamilie’. Hun moeder Reine Freude bracht kennelijk inderdaad ‘louter blijdschap’. De Rheinlands gefokte Fidertanz kwam op 23 mei 2002 ter wereld. Hij werd keuringskampioen en verhuisde naar Hengstenstation Böckmann. Met Maike Lührig Vize werd de hengst op driejarige leeftijd Duits Kampioen en verrichtingskampioen in Neustadt/Dosse. Met Antonio Teixeira do Vale bereikte Fidertanz de Grand Prix.

Nakomelingen

Vele nakomelingen van Fidertanz zijn succesvol in de sport. Tot zijn goedgekeurde zonen behoren Foundation en Franziskus die met respectievelijk Matthias Alexander Rath en Ingrid Klimke naar het hoogste niveau zijn geklommen. Hoewel Fidertanz heeft ook een paar succesvolle nakomelingen in de eventingsport heeft, zoals Fairytale van Anna Lena Schaaf, is hij vooral bekend om zijn dressuurvererving. Zijn fokwaarde voor dressuur is volgens het Duitse stamboek inmiddels 150. Achttien zonen zijn Hannoveraans gekeurd. Zijn nakomelingen worden regelmatig voor flink geld verkocht op de veilingen in Verden.

Bron: Hannoveraner Verband / Horses.nl