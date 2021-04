Five Star ook door Hannover goedgekeurd

De 11-jarige hengst Five Star (v. Amazing Star) is door het Hannoveraner Verband goedgekeurd. De keuringscommissie van het Hannoveraanse stamboek bekeek de KWPN'er thuis op zijn stal op Diamante Farm in Wellington, Florida en keurde hem met hoge cijfers goed. Five Star werd in 2013 goedgekeurd bij het KWPN en een jaar later keurde het Oldenburger Verband hem ook goed.