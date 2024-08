Flower, Senorita la Bonita, Vienna Ninja en So Special kampioenen van Hannover

Afgelopen week stond het in Verden in het teken van de Verdener Championate, het kampioenschap voor jonge Hannoveraanse dressuurpaarden. Flower (Fürst Toto x Dancier), Senorita La Bonita (Sir Heinrich x Westernhagen), Vienna Ninja (Viva Gold x Bodyguard) en So Special (Secret x Bon Coeur) werden als kampioenen gehuldigd.

Bij de vierjarige merries en ruinen viel de titel ten deel aan de Fürst Toto-dochter Flower en haar amazone Janina Tietze. Flower behaalde een jaar geleden de endring op de Herwert von der Decken-Schau en bewees nu onder het zadel over heel veel kwaliteit te beschikken. De merrie kreeg negens voor de draf, galop, stand van opleiding en lichaamsbouw en een 8,5 voor de stap. Dat bracht haar op een 8,9 gemiddeld. De reservetitel viel ten deel aan Jacob Schenk en Diyala (Dimaschino I x Stedinger) met een 8,5. De top drie werd compleet gemaakt door Hermann Burger en London Eye (La Vie x De Kooning).

Twee tienen voor Senorita La Bonita

Bij de driejarige merries en ruinen liep Senorita La Bonita met tienen voor de draf en galop naar de zege. De merrie, voorgesteld door Sina Aringer, kreeg daarnaast een acht voor de stap, een 8,5 voor de lichaamsbouw en een negen voor de stand van opleiding. Het bracht haar tot een 9,1 gemiddeld. Met een negen liep Boccaccio (Bonds x Dancier) met Danica Duen in het zadel naar de tweede plaats. Jacob Schenk reed Voulez-Vous (V-Plus x Fürsten-Look) met een 8,4 naar de derde plaats.

So Special opnieuw aan kop

Jessica Lynn Thomas reed So Special naar de titel bij de vierjarige hengsten. De hengst, die vorig jaar ook al Hannoveraans kampioen werd en reservekampioen werd op de Bundeschampionate, scoorde een negen. Hij kreeg een tien voor zijn galop, een 9,5 voor de stand van opleiding, een negen voor de draf, een 8,5 voor lichaamsbouw en een acht voor de stap. Jacob Schenk mocht hier de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Met Lindenberg (Libertad x Destano) scoorde hij een 8,9. Op drie eindigde Charlott-Maria Schürmann met V-Zwölf GT (V-Plus x St. Moritz Junior) met een 8,8. De hengst van Gestüt Tannenhof kreeg de meest constante beoordeling: vier negens (stap, draf, galop, stand van opleiding) en een acht voor de lichaamsbouw.

Vienna Ninja wint, Cynthia Eggenkamp vijfde

Viva Gold leverde met Vienna Ninja de kampioen van de driejarige hengsten. Met Daniela Graé scoorde hij met negens voor de stap en galop, 8,5-en voor stand van opleiding en lichaamsbouw en een 7,5 voor de draf een 8,5 gemiddeld. Majestic Day (Majestic Taonga x Desperados) werd met een 8,2 reservekampioen en Beck in Magic (Benicio x Dancier) liep met Mareike Mimberg-Hess naar de derde plek. De Nederlandse Cynthia Eggenkamp eindigde in deze rubriek op de vijfde plaats. Met Vigo Dance (Viva Gold x Florencio I) behaalde ze een 7,9.

Dressuurkampioenen

Naast de rijpaarden werden in Verden ook drie dressuurkampioenen gehuldigd. Siempre Conmigo (Secret x Dancier) scoorde met Tessa Frank een 8,56 en werd daarmee kampioen van de vijfjarigen. Eva Möller stuurde Be Sure (Benicio x Scuderia) met een 8,64 naar de titel bij de zesjarigen en Claire-Louise Averkorn reed For Future W (Fürst Belissaro x Silberschmied) met 71,865% naar de titel bij de zeven- en achtjarigen, die de St. Georg Special liepen.

Bron: Horses.nl