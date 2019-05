Fokker en mede-eigenaar Don Martillo verstuurt brief aan fokkers

De strijd om Wereldkampioen Don Martillo (Don Juan de Hus x Benetton Dream FRH) duurt voort. Fokker en mede-eigenaar Axel Windeler heeft de tegenaanval ingezet en heeft een brief verstuurd aan de fokkers. In die brief schrijft Windeler dat Gut Lonken de hengst een slechte naam probeert te geven en op die manier onder de betalingsverplichting uit wil komen. Windeler heeft brieven van verschillende dierenartsen meegezonden.

In die bewuste brieven geven de dierenartsen aan dat zij Don Martillo niet verdenken van kramperigheid. Windeler schrijft in de begeleidende brief dat het om een langdurig, maar behandelbaar neuromusculair probleem gaat en de hengst geen pijn lijdt. Aan het einde van zijn brief geeft Windeler aan dat het dekgeld 1.000 euro bedraagt en er twee opties voor korting zijn.

