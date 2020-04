Fokkerijsucces van Foundation bekroond met Grande-Preis

Het Hannoveraner Verband heeft de Grande-Preis uitgereikt aan de 12-jarige Foundation (v. Fidertanz). Met deze prijs wordt een hengst onderscheiden, die succesvol is in de fokkerij. De Hannoveraner trekt de aandacht met bovengemiddelde zonen en dochters. De hengst is in het bezit van Gestüt Schafhof en wordt succesvol in de Grand Prix uitgebracht door Mathias Alexander Rath.

Als 2-jarige werd Foundation toegelaten tot de hengstenkeuring in Verden. Paul Schockemöhle schafte het paard aan, hoewel hij aanvankelijk nog niet goedgekeurd was. Schockemöhle legde 95.000 euro neer voor de jonge hengst met sterke bewegingen.

Hoge cijfers voor aanlegtest

Foundation voltooide zijn aanlegtest met hoge cijfers. De Duitse Anja Engelbart trainde Foundation op jonge leeftijd. De combinatie kwalificeerde zich voor het Bundeschampionat. Vervolgens nam Matthias Alexander Rath plaats in het zadel van de Hannoveraner.

Internationale successen

De eerste internationale successen op Intermediaire I-niveau behaalde de hengst op 8-jarige leeftijd. Twee jaar later debuteerde Foundation in de Grand Prix. Vorig jaar maakte Rath met Foundation deel uit van het Duitse team dat deelnam aan de Nations Cup in Falsterbo. De combinatie droeg bij aan de tweede plaats die Duitsland behaalde. Dit jaar nam de Duitse ruiter de hengst mee naar Doha. Rath werd vierde in de kür op muziek en ontving voor zijn proef een score van 76.075%.

Fokkerijsuccessen

Op de veiling in Verden zijn tien veulens uit zijn eerste jaar toegelaten. Bijna 50 rijpaarden en veulens met Foundation-bloed hebben nieuwe eigenaren gevonden. Van de 22 Hannoveraanse premie-kandidaten werden er zeven geprimeerd op de Herwart von der Decken Schau.