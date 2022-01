Fürst Nymphenburg verhuist naar Canada

Jennifer Travis Arnold van Dreamscape Farm in Canada is de nieuwe eigenaresse van de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Fürst Nymphenburg I (Florencio I x De Niro). De zeventienjarige hengst werd een kleine twee jaar geleden verkocht naar Spanje, waar hij voor de fokkerij werd ingezet.

De Hannoveraanse premiehengst werd op driejarige leeftijd reservekampioen op de Hannoveraanse kampioenschappen en werd in datzelfde jaar negende op de Bundeschampionate. Vervolgens keerde hij in 2012 terug in de spotlights. Met Tessa Frank, de stalamazone van Gestüt Nymphenburg, nam hij twee jaar later deel aan de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. In 2015 volgde de overstap naar Zware Tour-niveau. Daarna werd hij, voordat hij in Spaanse handen kwam, korte periode door twee andere amazones uitgebracht.

Nafok

Fürst Nymphenburg bracht tot dusver een paar internationale Lichte Tour-paarden en het internationale Grand Prix-paard Fürst Flipper (mv. Wolkentanz I) van Amanda Hartung. Fürst Nymphenburg tekende daarnaast voor het vaderschap van zeven goedgekeurde zonen.

Bron: Equitaris/Horses.nl