Glock koopt premiehengst van Escamillo voor 700.000 euro

Het contract van Gaston en Kathrin Glock met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner loopt officieel nog tot begin 2022, maar het ziet er niet naar uit dat de samenwerking binnenkort al gaat stoppen. Zojuist werd namelijk nog 700.000 euro door Glock geïnvesteerd in een 2,5-jarige hengst. De premiehengst cat.nr 19 (Escamillo x De Niro) op de Hannoveraanse keuring, één van de absolute publiekslievelingen, komt dus naar Nederland. Hij heet voortaan Glock's Energy.

Grote afwezige bij de veiling was Andreas Helgstrand. Het Hannoveraanse Verband had zich de woede van Helgstrand op de hals gehaald door cat.nr 61 (v. Springbank II) van de Deen niet goed te keuren (en ergens had Helgstrand ook wel een punt, er werden vandaag ‘mindere’ exemplaren van een dekbrevet voorzien).

Gevolg van het afwijzen van de zwarte hengst was dat Helgstrand niet meer meebood in Verden. En hoewel er goed geboerd werd in Hannover, had menigeen het gevoel dat er nog meer in had gezeten met Helgstrand in de zaal.

Prijzen premiehengsten

Cat.nr 3 (Bon Coeur x Carabas uit stam Weltmeyer) 300.000 euro (Landgestüt Celle)

Cat.nr 19 (Escamillo x De Niro, halfbroer van de overleden KWPN-hengst Kilian) 700.000 euro (Glock)

Cat.nr 26 (Escolar x Sir Donnerhall), 180.000 euro (Hans Richelshagen?)

Cat.nr 38 (Fürst Belissaro x San Remo) 210.000 euro (Haras de Malleret)

Cat.nr 63 (Totilas x Danciano uit stam Wolkentanz) 370.000 euro (Klosterhof Medingen)

Overige hengsten geveild voor 100.000 euro of meer

Cat.nr 12 (Dante’s Junior x Zack) 103.000 euro

Cat.nr 18 (Escamillo x Bon Bravour) 200.000 euro

Cat.nr 44 (Livaldon x Warkant) 190.000 euro

Bron: Horses.nl