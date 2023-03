Grande-Preis voor Bon Coeur

Het Hannoveraner Verband heeft de door de familie Tietjen gefokte hengst Bon Coeur (Benetton Dream FRH x Sandro Hit) geëerd met de Grande-Preis. De hengst is met de Zweedse amazone Caroline Darcourt actief op internationaal Lichte Tour-niveau en valt op met zijn bijzonder goede nafok. Op een later tijdstip wordt de eervolle prijs uitgereikt aan de fokkers van Bon Coeur.

Bon Coeur werd opgefokt door Eckhard Wahlers en werd op 2,5-jarige leeftijd voorgesteld op de Hannoveraanse hengstenkeuring. Daar werd hij benoemd tot premiehengst. Vervolgens ging hij naar Gestüt WM. Na het afleggen van een goede verrichtingstest werd hij in 2015 reservekampioen van de driejarige Hannoveraanse hengsten en won in datzelfde jaar de zilveren medaille op de Bundeschampionate. Een jaar later won hij onder Christin Schütte wederom zilver op de Bundeschampionate. In 2018 verkocht Gestüt WM de hengst naar Zweden.

Meerdere kampioenen

De oudste nakomelingen van Bon Coeur zijn inmiddels zeven. Dochter Boa Vista FRH (mv. Scolari) werd Hannoveraans- en Bundeskampioen, zoon Bonjour (mv. Fürst Nymphenburg I) werd Hannoveraans kampioen en zoon Bon Courage (mv. Vivaldi) reservekampioen in Hannover en op de Bundeschampionate. Met Bon Bon (mv. Locksley II) en Bon Bon M (mv. Waterford) leverde Bon Coeur ook de reservekampioenen van de Herwart von der Decken Show in 2019 en 2020.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband