Grande-Preis voor Diacontinus

Het Hannoveraner Verband heeft de Grande-Preis uitgereikt aan de Celler-staatshengst Diacontinus (Diarado x Contendro). De Grande-Preis wordt uitgereikt aan hengsten die positief opvallen binnen de fokkerij.

De door Klaus Jürgens gefokte Diacontinus werd in 2012 als premiehengst goedgekeurd en kwam daar op de aansluitende veiling in handen van Landgestüt Celle. Het jaar daarop liep hij een bovengemiddeld goede 70-dagentest in Adelheidsdorf, waar hij later de Stakkato-Preis voor ontving.

Drie uit eerste jaargang

Uit de eerste jaargang van de schimmelhengst werden drie zonen goedgekeurd, waarvan er een werd aangewezen als premiehengst. Zijn dochters doen daar niet veel voor onder: van de 162 dochters die als fokmerrie geregistreerd staan, zijn er 73 premiemerrie of premie-anwärterin. Tot hen behoort ook de springkampioene van de Herwart von der Decken-Schau 2017: Dinara.

Ook in de springsport vallen de nakomelingen van Diacontinus positief op. Ze verzamelden tot dusver al een winsom van ruim 93.000 euro.

Bron: Hannoveraner Verband