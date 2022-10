Grande Preis-winnaar Londontime overleden

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Londontime (Londonderry x Walt Disney I) is overleden. De Hannoveraanse hengst, die eerder dit jaar een stal op Gestüt Rödgen betrok, is op 9 september overleden aan een chronische aandoening die in de laatste periode zo verergerde, dat hij moest worden ingeslapen. Londontime is twintig jaar oud geworden.