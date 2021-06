Hannover: 20.500 euro voor hengstveulen van Viva Gold

Op de twaalfde Verdener Auktion Online kwamen dertig spring- en dressuurveulens onder de spreekwoordelijke hamer. Veilingtopper werd Vom anderen Stern (Viva Gold x Fidertanz I). Het hengstveulen bracht 20.500 euro op en blijft voor dat bedrag in Duitsland.

Het één na hoogste bedrag van 15.000 euro werd betaald voor So de la Luna (So Unique x Don Index). Het zwarte merrieveulen kwam voor dat geld in handen van een Oekraïense eigenaar. Er werd 500 euro minder betaald voor Scarlett (Scolari x Lauries Crusador xx). Voor 13.000 euro wisselt Vio Vio (Vitalis x Floriscount) van eigenaar.

Springveulens

Bij de springveulens werd er voor twee veulens meer dan 10.000 euro betaald. Bij Charity Odessa (Chacfly PS x Cascadello I) kwam de hamer neer bij 11.000 euro. Cardonnay (Casalino x Contendro I) is gekocht voor 10.500 euro.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband