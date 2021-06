Hannover: Dia Divina K wint kampioenschap vijfjarige eventingpaarden met een 9

In Verden vond voor het eerst in de geschiedenis een Hannoveraans kampioenschap voor jonge eventingpaarden plaats. Er werden kampioenen gekroond in de rubrieken voor vier-, vijf- en zesjarigen. De hoogste score, een negen, werd behaald door Dia Divina K (Diacontinus x Ryon D'Azex AA).

Dia Divina K werd voorgesteld door Nadine Marzahl. De amazone reed drie jaar geleden de volle broer van de winnares, Cloud K, op de Bundeschampionate in Warendorf. Het reservekampioenschap in de rubriek voor vijfjarigen ging naar Sir Gustav (Stakkato x Quidam de Revel). Brons was er voor Best Liqueur (Best of Gold x Likoto xx).

Goud voor Clou

Het kampioenschap bij de vierjarigen kwam op naam van Clou (Chico’s Boy x Ransom O’War xx). Onder het zadel van Maria Wahler scoorde hij een 8,7. De top drie in deze leeftijdscategorie werd compleet gemaakt door Bobby Balou (Balou Peggio x Sunlight xx) en Dia Carlotta SH (Diacontinus x Is Orlow xx).

Perigueux levert winnaar zesjarigen

Bij de zesjarigen werd het hoogste cijfer behaald door Peppermint Patty (Perigueux x Contendro) en ruiter Stephan Dubsky. Met een 8,7 verwees hij de dressuurgefokte Schwarzrotgold SB (Schwarzgold x Scolari) naar de tweede plaats. De eveneens dressuurgefokte Queridoo (Quantensprung x De Niro) won brons.

Bron: Persbericht