Hannover doet aangifte tegen Werner Schade

De op staande voet ontslagen Hannoveraanse fokkerijleider Werner Schade beschuldigde zijn ex-werkgever, het Hannoveraanse stamboek, de afgelopen tijd in de media, zelfs op de Duitse televisie, van van alles. Het stamboek reageerde daar tot gisteren nog niet op. Via een in de arm genomen persbureau kwam er nu een verklaring van het stamboek: in een persbericht weerlegt het stamboek alle beschuldigingen van Schade én maakt het stamboek bovendien bekend dat er aangifte is gedaan tegen Schade.

Schade zou dus strafbare feiten op zijn kerfstok hebben, volgens het stamboek. Het kan zijn dat Schade straks dus twee keer in de rechtszaal moet verschijnen: één keer voor de civiele procedure (die hij zelf aanspande na zijn ontslag op staande voet) en nog een keer als blijkt dat Schade strafbaar heeft gehandeld, voor de strafzaak. In het gisteren verstuurde persbericht laat het stamboek weten dat zij geprobeerd hebben er onderling met Schade uit te komen, maar dat dat helaas niet gelukt is.

Weggelopen leden en kleine veilingcollectie

Werner Schade beweerde in de media dat veel fokkers waren weggelopen bij het stamboek en dat er in de veiling veel minder paarden werden ingebracht vanwege een gebrek aan vertrouwen. Volgens het stamboek is dat allemaal uit de lucht gegrepen. In vergelijking met vorig jaar heeft het stamboek 18 minder leden (op een totaal van dik 12.000 leden) en de kleinere collectie van de zomerveiling is een beleidsmaatregel. Het stamboek wil kleinere rijpaardencollecties. Daartegenover staat bovendien een grotere veulencollectie voor de veulenveiling ten opzichte van vorig jaar. Met het vertrouwen zit het dus wel goed, volgens het stamboek. Ook de beschuldiging van Schade aan het adres van de Hannoveraanse voorzitter Hans Henning von der Decken – volgens Schade heeft Von der Decken stiekem provisie gebeurd – is volgens het stamboek de grootste kolder.

Bron: Horses.nl