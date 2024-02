Hannover en Oldenburg wachten op reactie Sandbrink en Klieber voor sancties afgekondigd worden

De Duitse stamboeken Hannover en Oldenburg (de stamboeken waar Dressurstall Sandbrink de meeste activiteiten heeft) hebben een gezamenlijk statement gepubliceerd over de omgang met de actieve betrokkenheid van Stefan Sandbrink (let wel: alleen Sandbrink wordt hier genoemd) bij de mishandeling van paarden bij Cesar Parra in Florida. De stamboeken hebben gisteren persoonlijk gesproken met Sandbrink en Klieber en willen een schriftelijke reactie afwachten, voor ze overgaan tot het afkondigen van sancties. Dat druist in tegen de reactie van de paardensport en -fokkerijkoepel FN en komt de stamboeken op veel kritiek van leden te staan.

Met het statement van beide stamboeken lijkt er op dat Hannover en Oldenburg geen ruggespraak hebben gehouden met de de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel FN. De FN kondigde ongeveer gelijktijdig met de twee stamboeken aan dat alle registers open worden getrokken om Sandbrink en Klieber aan te pakken.

Daarmee lijkt voor eventuele nuance op basis van de schriftelijke reactie geen plaats meer in Duitsland, in ieder geval niet zonder tegen de FN in te gaan. Het innemen van verschillende standpunten aangaande deze kwestie, doet de paardenwereld geen goed.

Dierenmishandeling

De stamboeken melden in het persbericht het volgende:

Sinds afgelopen weekend hebben verschillende videobeelden van een trainingsstal in de VS veel mensen binnen en buiten de paardenwereld bereikt, waarin dierenmishandeling en verachtelijke trainingsmethoden te zien zijn. Eén van deze video’s toont de deelname van de Duitse trainer Stefan Sandbrink.

Om deze redenen hebben het Oldenburger Verband en het Hannoveraner Verband gezamenlijk een interne procedure opgestart wegens gedrag dat in strijd is met dierenwelzijn (dierenmishandeling – Tierschutzwidriges Verhalten – wordt overigens expliciet genoemd in de statuten van de stamboeken als reden om een lid te royeren, red.).

Gesprek met Klieber en Sandbrink zorgt voor veranderd inzicht

Op de avond van 7 februari 2024 hebben leden van het bestuur en de directie van beide stamboeken een persoonlijke afspraak gehad met Dr. Kerstin Klieber en Stefan Sandbrink omdat beiden onder meer geassocieerd worden met de videocontent. Er werd aan hen gevraagd de gehele situatie te schetsen, aangezien er tot nu toe geen verklaringen bestonden. Ongeacht de hierboven geformuleerde principes, waarden en principes en de blijvende kritiek op de inhoud van het videofragment, is er op verschillende punten veranderd inzicht in de situatie ontstaan.

De basis hiervoor is de mondelinge verklaring. Deze moeten naar het oordeel van de twee stamboeken worden meegenomen en meegenomen in de besluitvorming, ook in juridische zin. Stefan Sandbrink en dr. Kerstin Klieber is verzocht om tot en met 14 februari 2024 schriftelijk commentaar te geven op de zaak aan de twee stamboeken. Op basis hiervan zullen de twee stamboeken, na grondig onderzoek, met een tussenpoos van enkele dagen hun eigen oordeel en besluitvorming over eventuele sancties bekend maken.

Snel reageren is belangrijk, maar zorgvuldigheid ook

Beide stamboeken zijn zich ervan bewust dat er snel moet worden gereageerd. Hiertoe zijn we herhaaldelijk tot opgeroepen in persoonlijke gesprekken met leden, brieven van leden en aan ons gerichte oproepen op sociale media.

Het is echter onderdeel van het juridische begrip van de verantwoordelijken bij de stamboeken om degenen die van een zaak worden beschuldigd eerst te horen en pas daarna actie te ondernemen. Tegelijkertijd kan het overtreden van de statuten alsnog bestraft met uitsluitingen en verdere sancties volgens de statuten. Op basis van de statuten zullen beide besturen gezamenlijk tot een besluit komen over mogelijke sancties, inclusief eventuele uitsluitingsprocedures.

Dergelijke praktijken niet voldoende teruggedrongen en uitgebannen

Gezien de huidige situatie moet de paardenwereld vanuit het perspectief van beide stamboeken concluderen dat dergelijke praktijken niet voldoende teruggedrongen en uitgebannen.

Sterker standpunt innemen

De reacties van veel gepassioneerde mensen rond paarden geven in hun heftigheid, urgentie en breedte, het mandaat om een ​​veel sterker standpunt in te nemen tegen dergelijke praktijken dan voorheen.

Vooral de laatste maanden heeft de acceptatie van de paardenindustrie in de samenleving opnieuw flink geleden. Het Hannoveraanse stamboek en het Oldenburger Verband aanvaarden dit mandaat, zowel in hun directe invloedssfeer op hun eigen evenementen als in de bredere reikwijdte.

Veel kritiek van fokkers op afwachtende houding

De twee stamboeken krijgen veel kritiek op deze afwachtende houding. Naast veel leden die aankondigen hun lidmaatschap op te zeggen, uiten veel vooraanstaande fokkers forse kritiek. Die reacties zijn na te lezen op de facebookpagina’s van de stamboeken bij onderstaande berichten.

Bron: Persbericht Oldenburg & Hannover