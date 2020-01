Hannover erkent vier oudere dressuurhengsten

Dodo Weihgand (Diamond Hit x Fürst Heinrich), PSI-veilingtopper V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier), Vainqueur (Vivaldi x Rubioso N) en Quaterman II (Quando-Quando x Roccodero) zijn op dinsdag 28 januari door het Hannoveraner Verband erkend.

Oldenburger reservekampioen Dodo Weihgand van Madeleine Winter-Schulze en Isabell Werth, is een kleinzoon van Weihegold. De vierjarige hengst nam vorig jaar deel aan de Hengstleistungsprüfung, maar haalde het toen met hakken over de sloot dankzij zijn totaalgemiddelde van 7,58. De op de PSI Veiling voor 1,2 miljoen euro verkocht V-Plus liep vorig jaar naar de zesde plaats op de Bundeschampionate en is vanaf heden ook beschikbaar voor Hannoveraanse fokkers.

Volle broer Quaterman

De zevenjarige Vainqueur van Gut Neuenhof liep in 2017 op de bij de Duitse verrichtingstest naar een 8,58, maar zakte in de sporttest in Münster-Handorf een jaar later met een 7,27. De laatste van het stel, Quaterman II, is zoals zijn naam al doet vermoeden een volle broer van de goedgekeurde Grand Prix-hengst Quaterman. De vijftienjarige hengst is zelf actief op Lichte Tour-niveau.

