Hannover erkent vijf hengsten

Het Hannoveraner Verband heeft op de Hengstanerkennung op 4 april in Verden aan vijf hengsten groen licht gegeven. Het betreft één springhengst en vier dressuurhengsten, waaronder de reeds bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde SWB-hengst Skyline To B (St. Schufro x Ampère).

Met Carl Hedin in het zadel werd Skyline To B op zowel drie- als vierjarige leeftijd kampioen op de Zweedse kampioenschappen in Flyinge. Van testamazone Cathrine Dufour kreeg hij zelfs een tien voor zijn rijdbaarheid. Daarnaast gooide ook hoge ogen in de sporttesten in Vechta (8,76) en Münster-Handorf (8,41). Ook erkend werden de reeds bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Top Shelf (Top Gear x Sandro King) en Valparaiso (Viva Gold x Fidermark), die afgelopen najaar op de hengstenkeuring van Westfalen reservekampioen werd en voor 200.000 euro in handen van Landgestüt Celle kwam. Ook een Da Costa x Fürst Belissaro-hengst werd erkend.

Springhengst

Ook de al bij OS en Hannover goedgekeurde springhengst Captain Pezi (Cicero van Paemel Z x Lord Pezi) kreeg groen licht. Zijn moeder bracht al drie internationale springpaarden, waaronder Commissar Pezi (v. Commissario) van Martin Fuchs en diens volle broer Cato Boy van Shane Breen.

Bron: Horses.nl