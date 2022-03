Hannover erkent zes Helgstrand-hengsten

Het Hannoveraner Verband heeft zes jonge hengsten van Helgstrand Dressage erkend voor de fokkerij. Hierdoor wordt het voor Hannoveraanse fokkers gemakkelijker om bij deze hengsten te dekken.

Voorzien van een Hannoveraans keurmerk zijn de volgende hengsten:

Iron (Asgard’s Ibiza x Hohenstein), kampioen van de Deense hengstenkeuring, Freetown (Fürst Wilhelm x Sir Donnerhall I), de reservekampioen van Oldenburg So Perfect (Sezuan x Sir Donnerhall I), de winnaar van de Deense 35-dagen-test en van het Deense jonge paarden-kampioenschap My Vitality (Vitalis x D-Day), Bundeschampion en winnaar van de 35-dagentest For Real (Blue Hors Farrell x Lord Loxley I) en de Westfaalse premiehengst Zanetti (Zoom x Fürst Romancier).

Bron: Horses.nl/Facebook