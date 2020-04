Hannover geeft dekbevret aan alle in Duitsland goedgekeurde hengsten uit 2017

Wegens het uitvallen van de Hengstleistungsprüfungen door de uitbraak van het coronavirus, heeft het Hannoveraner Verband besloten om alle in Duitsland goedgekeurde jonge hengsten met geboortejaar 2017 in 2020 een dekbevret te geven. De hengsten moeten zich in het komende jaar wel presenteren om de goedkeuring voor Hannover ook na dit seizoen te behouden.